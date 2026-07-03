قلع و قمع ۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مرند
مدیر جهادکشاورزی مرند از قلع و قمع ۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی ۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،اسماعیل الهیاری با اشاره به اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی گفت:در این عملیات که با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی انجام شد ۱۰ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، قطعهبندی و بناهای نیمهکاره تخریب و ۳ هکتار از اراضی مرغوب زراعی به چرخه تولید بازگشت.
وی با تاکید بر خط قرمز بودن امنیت غذایی مردم تصریح کرد: هر هکتار زمین کشاورزی میتواند غذای ۲۰ نفر را تامین کند و ما اجازه نخواهیم داد سودجویان با تغییر کاربریهای غیرقانونی سفره مردم را تهدید کنند.
الهیاری از همشهریان خواست با مشاهده هرگونه دستاندازی به اراضی کشاورزی گزارشهای خود را برای پیگیری فوری به سامانه ۱۳۱ اعلام کنند.