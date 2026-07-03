اسماعیل الهیاری با اشاره به اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی گفت:در این عملیات که با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام شد ۱۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، قطعه‌بندی و بنا‌های نیمه‌کاره تخریب و ۳ هکتار از اراضی مرغوب زراعی به چرخه تولید بازگشت.