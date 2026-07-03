رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای مازندران از کسب دو مدال طلا، یک مدال برنز و عنوان پنجم تیمی کشور توسط ورزشکاران تالاسمی استان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ورزشکاران تالاسمی مازندران با کسب دو مدال طلا، یک مدال برنز و عنوان پنجم تیمی، رقابت‌های قهرمانی کشور در مشهد مقدس را با موفقیت به پایان رساندند.

حسین فرهادی، رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای مازندران، با اشاره به درخشش ورزشکاران استان در این رقابت‌ها گفت: تیم تالاسمی مازندران با کسب سه مدال، عملکرد قابل توجهی در مسابقات قهرمانی کشور به نمایش گذاشت.

وی افزود: مسابقات قهرمانی تالاسمی کشور در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی میز، دارت، پتانک و شطرنج و در دو بخش بانوان و آقایان در مشهد مقدس برگزار شد و تیم مازندران در بین ۳۰ استان، عنوان پنجم تیمی را کسب کرد.

رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای مازندران اظهار کرد: ورزشکاران مازندرانی در بخش انفرادی موفق به کسب دو مدال طلا در رشته‌های شطرنج بانوان و بدمینتون آقایان، یک مدال برنز در تنیس روی میز بانوان و همچنین دو عنوان پنجمی در رشته‌های دارت و شطرنج آقایان شدند.

فرهادی با اشاره به غیبت دو عضو تیم به دلیل بیماری گفت: با وجود برنامه‌ریزی برای حضور کامل تیم و شانس کسب یکی از سکو‌های قهرمانی، محروم شدن از حضور دو ورزشکار تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی تیم گذاشت.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های گسترده هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان افزود: در ماه‌های اخیر، مازندران میزبان چهار رویداد مهم فدراسیون شامل اردوی تیم ملی پیوند اعضا، مسابقات گروه دیابت، دوره‌های آموزشی ورزشکاران پیوند اعضا و مسابقات گروه هموفیلی بوده است.