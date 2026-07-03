به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام یونسی بیان کرد: با گذشت چهار ماه از عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت عزادار یکپارچه آماده خلق حماسه‌ای بی‌بدیل و وداعی تاریخی با سیدالشهدای انقلاب شدند.

وی اضافه کرد: در این میان، استان همدان به عنوان شاهراه اصلی عبور عاشقان و زائران، با بسیج تمام امکانات مردمی و مذهبی، به استقبال این رویداد بزرگ رفته و مساجد و موکب‌های این استان برای خدمت‌رسانی به سوگواران به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

مسئول امور مساجد شهرستان همدان گفت: بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، آیین ملی وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در شهر‌های تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس برگزار می‌شود.

یونسی افزود: با توجه به قرارگیری همدان در مسیر عبور کاروان زائران به سمت مرکز کشور، تدارکات گسترده‌ای برای اسکان و پذیرایی از عزاداران در این استان اندیشیده شده است.

وی اضافه کرد: مردم ولایتمدار همدان از همان لحظات ابتدایی این مصیبت عظما در میدان حضور داشتند. اکنون نیز به پاس خون رهبر شهیدمان، ۱۷۸ مسجد شهرستان بدون هیچ استثنایی پای کار آمده‌اند.

مسئول امور مساجد شهرستان همدان بیان کرد: برنامه‌هایی نظیر محافل انس با قرآن، مجالس روضه‌خوانی، سخنرانی در راستای تبیین مکتب رهبر شهید، قرائت دعای توسل و اقامه نماز لیلة‌الدفن در شب خاکسپاری، در تمامی این مساجد برگزار خواهد شد و در‌های خانه‌های خدا به روی عموم عزاداران باز است.

حجت الاسلام یونسی افزود: به همت هیات مذهبی، خادمان مساجد و آحاد مردم مؤمن، ۷۰ موکب در نقاط مختلف شهر برپا شده تا خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی را به زائران عبوری ارائه دهند.

وی اضافه کرد: ۲ اجتماع بزرگ در هفته پیش رو برگزار می‌شود نخستین تجمع روز دوشنبه همزمان با تشییع پیکر مطهر در تهران، در جوار آستان امامزاده عبدالله (ع) و دومین اجتماع روز پنجشنبه مقارن با آیین خاکسپاری در مشهد مقدس، در میدان امام (ره) همدان رقم خواهد خورد.

وی با دعوت از آحاد مردم غیور، مؤمن و ولایتمدار همدان برای شرکت در این ۲ اجتماع بزرگ افزود:، حضور پرشور و یکپارچه ملت در این مراسم، علاوه بر تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و راه شهدا، پیام روشنی از اقتدار و وحدت ایران اسلامی را به دنیا مخابره کرده و پاسخی کوبنده به بدخواهان این مرز و بوم است.