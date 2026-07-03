به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نایب‌رئیس هیات تکواندو استان گفت: رقابت‌های تکواندوی نونهالان دختر استان به نام و یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب برگزار شده است تا در کنار رقابت‌های فنی، فرهنگ ایثار، مقاومت و منش پهلوانی نیز ترویج شود.

لیلا موسوی‌اصل افزود: در این دوره از مسابقات، ۸۰ تکواندوکار مستعد از شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، دنا، باشت، چرام، لنده و بهمئی در ۱۰ وزن به مصاف یکدیگر رفته‌اند.

وی ادامه داد: نفرات برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات منطقه‌ای کشور را کسب خواهند کرد و به عنوان نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام می‌شوند.