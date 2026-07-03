برگزاری مسابقات دختران تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمد
مسابقات انتخابی تکواندوی نونهالان دختر کهگیلویه و بویراحمد امروز در شهر یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نایبرئیس هیات تکواندو استان گفت: رقابتهای تکواندوی نونهالان دختر استان به نام و یاد شهدای دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» میناب برگزار شده است تا در کنار رقابتهای فنی، فرهنگ ایثار، مقاومت و منش پهلوانی نیز ترویج شود.
لیلا موسویاصل افزود: در این دوره از مسابقات، ۸۰ تکواندوکار مستعد از شهرستانهای بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، دنا، باشت، چرام، لنده و بهمئی در ۱۰ وزن به مصاف یکدیگر رفتهاند.
وی ادامه داد: نفرات برتر این رقابتها جواز حضور در مسابقات منطقهای کشور را کسب خواهند کرد و به عنوان نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام میشوند.
موسویاصل با اشاره به استعدادهای خوب تکواندوی بانوان در استان، اظهار امیدواری کرد برگزاری منظم این مسابقات زمینه شناسایی و معرفی ورزشکاران توانمند و موفقیت آنان در رقابتهای کشوری را فراهم کند