پخش زنده
امروز: -
دبیر جبهه مردمی، فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان سمنان، پویشهای مردمی برای بدرقه رهبر شهید را تشریح کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی مهرزاد در ارتباط بخش خبری ۲۰ گفت: شهروندانی که امکان میزبانی از زائران را دارند، میتوانند منازل و اقامتگاههای شخصی خود را برای اسکان آنان ثبت کنند. همچنین شهروندانی که به تنهایی با خودروی شخصی به مراسم اعزام میشوند، میتوانند سایر شهروندان را نیز همراه خود سازند تا تعداد خودروهای تکسرنشین کاهش یابد.
وی افزود: شهروندان می توانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۴۰۴۰۰۱۲۷ از جزئیات این پویشها مطلع شوند.