به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر کوه‌چنار گفت: واژگونی خودرو سواری پژو ۴۰۵ در جاده شیراز به قائمیه، شش مصدوم برجای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوهچنار گفت: در ساعت ۲۲:۲۶ پنجشنبه ۱۱ تیرماه، گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰۵ جاده شیراز - قائمیه به هلال‌احمر اعلام شد.

سجاد امیرزاده افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران ایمن‌سازی صحنه و اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

امیرزاده در پایان بیان کرد: این حادثه شش مصدوم مرد به همراه داشت که چهار مصدوم تحویل عوامل اورژانس داده شد و دو مصدوم دیگر با آمبولانس هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.