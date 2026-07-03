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رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع در جامعهالزهرا (س) از پیشبینی ظرفیت اسکان برای ۵ تا ۷ هزار زائر و استقرار موکبهای پذیرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین حدادیفام؛ رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا (س) با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از زائران و بدرقهکنندگان این مراسم، بیان کرد: جامعهالزهرا با تمام ظرفیتهای خود برای خدمترسانی به میهمانان آماده شده و اقدامات اجرایی متعددی در بخشهای مختلف در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مکانهای مناسبی برای اسکان پنج تا هفت هزار زائر پیشبینی شده است، افزود: تمامی مقدمات لازم برای پذیرش و اسکان زائران فراهم شده تا خدمات مطلوب و درخور شأن میهمانان ارائه شود.
رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا، ادامه داد: نظافت و آمادهسازی مجموعههای اسکان با جدیت در حال انجام است و چندین موکب داخلی نیز برای پذیرایی از زائران در نقاط مختلف مجموعه راهاندازی خواهد شد.
حدادیفام ارتقای حفاظت فیزیکی مجموعههای اسکان را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد و گفت: تأمین امنیت، آمادهسازی زیرساختها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران از اولویتهای ستاد است.
وی همچنین از طلاب، اساتید و همکاران جامعهالزهرا برای مشارکت در خدمترسانی به زائران دعوت کرد و افزود: حضور داوطلبانه خانواده بزرگ جامعهالزهرا در این رویداد معنوی، جلوهای از روحیه ایثار، همدلی و خدمت خواهد بود.
رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا در پایان تصریح کرد: گروه رسانهای ویژهای نیز برای پوشش اخبار و فعالیتهای این رویداد تشکیل شده و فضاسازی مجموعه و محلهای اسکان متناسب با فضای مراسم تشییع در حال انجام است تا زمینه میزبانی شایسته از بدرقهکنندگان رهبر شهید فراهم شود.