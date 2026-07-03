به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروهی از علاقه‌مندان و دوستداران قائد شهید امت برای شرکت در تشییع پیکر‌مطهر ایشان از مرز بازرگان وارد کشورمان شدند.

این گروه در قالب یک کاروان ۱۲۰ نفر از شهر‌های مختلف ترکیه ظهر امروز با استقبال جمعی از اهالی ازاین مرزبین المللی وارد کشورمان شد تا در جمع میلیونی تشییع کنندگان قائد شهید امت حضور یابند.

حاضران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با محکوم نمودن شهادت ناجوانمردانه رهبر انقلاب این کار را نشانه‌ای از عجز و‌ناتوانی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیزم اعلام کردند.

حاضران با بیان اینکه با ترور و شهادت قائد امت راه و چراغ انقلاب بزرگ اسلامی در جهان خاموش نخواهد شد گفتند: راه این امام شهید و افکار و ایده‌های انسان ساز و ضد امپریالیستی این بزرگوار تا ابد در یاد و خاطر مظلومان جاوید و ماندگار خواهد بود.

حاضران در بدو ورود با سردادن شعار‌های انقلابی بیعت خود را با رهبر جدید اعلام کردند.

براساس اعلام تاجفر فرماندار ماکو قرار است امروز و‌ فردا بیش از ۳۰۰ نفر از اتباع کشور ترکیه برای شرکت در مراسم میلیونی تشییع قائد شهید امت در شهر‌های تهران قم و مشهد وارد کشور شوند.