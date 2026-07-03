معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای، از دانش‌آموزان، فرهنگیان، مربیان پرورشی، تشکل‌های دانش‌آموزی و عموم مردم برای حضور گسترده در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد و این مراسم را جلوه‌ای باشکوه از «بعثت مدرسه» و تجلی مسئولیت‌پذیری، همبستگی ملی و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیانیه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در دعوت از ملت ایران به ویژه دانش‌آموزان، فرهنگیان، تشکل‌های دانش‌آموزی و مربیان پرورشی برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

ملت مبعوث و پیروز ایران، این روز‌ها در آستانه یکی از ماندگارترین جلوه‌های وفاداری، همبستگی و قدرشناسی ملی قرار دارد؛ آیینی که در آن، مردم قدرشناس ایران اسلامی، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان را بدرقه می‌کنند و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، عزت، استقلال و مقاومت تجدید میثاق خواهند کرد.

معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر رسالت تربیتی مدرسه در تبیین هویت ملی و دینی، از ملت بزرگ ایران، به‌ویژه دانش‌آموزان، فرهنگیان، مدیران، مربیان پرورشی، اعضای تشکل‌های دانش‌آموزی و همه فعالان عرصه تعلیم و تربیت دعوت می‌کند تا با حضور آگاهانه و باشکوه خود در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان، جلوه‌ای ماندگار از مسئولیت‌پذیری، همبستگی ملی و پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید حضور ملت بزرگ ایران و خانواده بزرگ آموزش و پرورش، به‌ویژه نسل نوجوان، در این رویداد تاریخی، تنها بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان نیست؛ بلکه فرصتی برای ایفای نقش تربیتی و اجتماعی، تجدید عهد با شهیدان و انتقال پیام عزت، امید و استقامت به نسل‌های آینده است؛ نسلی که با آگاهی، روایتگری مسئولانه و نقش‌آفرینی مؤثر، آینده ایران اسلامی را خواهد ساخت.

از همین رو، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان، فرهنگیان و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی دعوت می‌کند تا هم‌زمان با حضور در این آیین تاریخی، با مشارکت در پویش دانش‌آموزی «باید برخاست» و رویداد ملی «به روشنی ماه»، روایت‌های ماندگار خود از این حماسه بزرگ ملی را در قالب‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی ثبت و منتشر کنند تا جلوه‌های وفاداری، مقاومت، همبستگی و عزت ملت ایران برای آیندگان ماندگار شود.

ان‌شاءالله به فضل الهی، بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به جلوه‌ای باشکوه از بعثت مدرسه تبدیل خواهد شد.