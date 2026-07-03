برترین‌های روز سوم، دومین مرحله لیگ کاراته وان ایران در بخش دختران، در رده‌های سنی جوانان و کمتر از ۲۱ سال معرفی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های روز سوم از دومین مرحله لیگ کاراته‌ وان ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در سالن تختی شهریار برگزار شد و نفرات برتر ۲ وزن رده سنی جوانان و اوزان کومیته و کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی جوانان

وزن ۶۶- کیلوگرم

۱. روجا شاهرخی از استان مازندران

نام باشگاه: چالاکی

۲. فاطمه جوانی جونی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

۳. ستایش ملائی از استان گیلان

۳. ثنا منوری از استان فارس

نام باشگاه: نوید شیراز

وزن ۶۶+ کیلوگرم

۱. زهرا رجبعلی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

۲. غزل محبی از استان چهارمحال بختیاری

۳. هستی صفی خانی از استان مرکزی

۳. زینب علامعلی زاده از استان کرمان

رده سنی کمتر از ۲۱ سال

کاتا انفرادی

۱. آیلین بهاری از استان آذربایجان غربی

۲. فاطمه طالبی از استان اصفهان

نام باشگاه: آکادمی رواخواه

۳. زهرا حیدری از استان تهران

۳. ستایش شاملی از استان تهران

وزن ۵۰ - کیلوگرم

۱. اسرا کاملی از استان آذربایجان شرقی

۲. نیوشا شیرانی از استان اصفهان

۳. مهسا عسگری از استان قزوین

۳. نازنین علیپور از استان تهران

نام باشگاه: آکادمی دختران رعد خسروی

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱. فاطمه جعفر نژاد از استان تهران

۲. سوگند عیاری از استان همدان

۳. الینا آسوده از استان مازندران

نام باشگاه:چالاکی

۳. نسرین سلیمانی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

وزن ۶۱- کیلوگرم

۱. زهرا رضا زاده از استان اصفهان

۲. فاطمه اصل زارع از استان تهران

۳. بیوسا ایمانی از استان مازندران

نام باشگاه:چالاکی

۳. نگین کرمی از استان کرمانشاه

وزن ۶۸ -کیلوگرم

۱. حسنا صالحی زاده از استان مازندران

نام باشگاه:چالاکی

۲. مورا امجدی از استان کردستان

۳. زینب جهانگیری از استان البرز

۳. زهرا اکبرپور از استان گیلان

وزن ۶۸+ کیلوگرم

۱. مهسان خدارحمی از استان همدان

۲. فاطمه روئین تن از استان کرمانشاه

۳. زینب راوندی از استان تهران

۳. پرنیان پیریایی از استان لرستان