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همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، ستاد بزرگداشت استان فارس تحت عنوان پویش «باید برخاست»، برنامههایی متنوع و گسترده را آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، ستاد بزرگداشت استان فارس تحت عنوان پویش «باید برخاست»، برنامههایی متنوع و گسترده را از تاریخ سیزدهم تیرماه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) و میادین اصلی شیراز آغاز خواهد کرد.
این مراسمها با هدف تجدید میثاق امت با آرمانهای رهبر شهید و حضور حماسی مردم برگزار میشود.
جزئیات برنامهها و اعزامها:
از روز سیزدهم تیرماه، همزمان با آغاز مراسم تشییع در تهران، برنامههای ستاد بزرگداشت در شیراز با عنوان پویش «باید برخاست» آغاز میگردد.
صبح روز سیزدهم تیرماه، مراسمی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
در ساعات پایانی شب همان روز، برنامههای متمرکز در یکی از میادین اصلی شهر شیراز برگزار میشود.
همزمان، در تمامی مساجد، محلات و مواکب سراسر استان، برنامههای مردمی جهت بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید برپا خواهد بود. این فعالیتها در طول ایام تشییع ایشان در شهرهای تهران، قم، مشهد و کشور عراق ادامه خواهد یافت.
اعزام کاروان نماینده شیراز به تهران: حدود ۵۰ هزار نفر به نمایندگی از مردم شیراز در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب در تهران شرکت خواهند کرد.
این کاروان در روز چهاردهم تیرماه از شیراز به سمت تهران حرکت کرده و پس از حضور در مراسم وداع در مصلی تهران و شرکت در مراسم تشییع در روز پانزدهم تیرماه، در روز شانزدهم تیرماه به شیراز باز خواهند گشت.
تمهیدات سفر به مشهد مقدس: با وجود عدم اعزام کاروان رسمی از شیراز به مشهد، برای شهروندانی که به صورت شخصی یا با وسایل عمومی عازم مشهد هستند، تمهیدات لازم برای اسکان در حسینیهها و مدارس اندیشیده شده است.
هماهنگیهای لازم برای تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و تغذیه زائران در مشهد مقدس نیز صورت پذیرفته است.
ویژهبرنامه روز تدفین در شیراز: در روز هجدهم تیرماه، همزمان با مراسم تدفین رهبر شهید، برنامه ویژهای در شهر شیراز تدارک دیده شده است که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
تاکید بر وحدت و همدلی: این برنامهها با هدف تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و نمایش اقتدار ملی و وحدت امت در سایه رهبری حضرت آیتالله خامنهای (مد ظله العالی) برگزار میشود و انتظار میرود با حضور گسترده و پرشور مردم، حماسهای دیگر در تاریخ استان فارس رقم بخورد.