جامعه ورزش و جوانان مازندران با صدور بیانیه‌ای، از مردم استان به‌ویژه ورزشکاران، جوانان و پیشکسوتان برای حضور گسترده در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جامعه ورزش و جوانان مازندران با صدور بیانیه‌ای، از مردم استان به‌ویژه ورزشکاران، جوانان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی برای حضور گسترده در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید دعوت کرد.

در این بیانیه که به امضای مدیران و کارکنان دستگاه ورزش و جوانان، هیأت‌های ورزشی، ورزشکاران، تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان و پیشکسوتان ورزش استان رسیده، آمده است: ملت شریف مازندران در روزهای حساس و تاریخی بار دیگر ثابت کردند که همواره پشتیبان نظام اسلامی، ولایت و آرمان‌های انقلاب هستند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به شهادت رهبر شهید، تأکید شده است: اگرچه این حادثه دل‌های مؤمنان را اندوهگین کرد، اما هرگز اراده ملت ایران را سست نخواهد کرد و حضور آگاهانه و پرشور مردم، پشتوانه اصلی اقتدار، عزت و پایداری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جامعه ورزش و جوانان مازندران حضور گسترده مردم در آیین وداع و بدرقه را نماد وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت دانسته و تصریح کرده است: این حضور تنها یک اجتماع عاطفی نیست، بلکه پیام روشنی از وحدت، همبستگی، مقاومت و استقامت ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد.

در پایان این بیانیه از مردم انقلابی و قدرشناس مازندران، به‌ویژه جامعه ورزش و جوانان استان، دعوت شده است با حضور باشکوه خود در آیین بدرقه رهبر شهید، جلوه‌ای دیگر از وحدت، بصیرت و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.