پیشبینی خرید سه هزار تن کلزا در سلسله لرستان
مدیر سازمان تعاون روستایی لرستان با اشاره به آغاز خرید کلزا در شهرستان سلسله ،از پیشبینی خرید سه هزار تن کلزا در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر سازمان تعاون روستایی استان لرستان گفت:تاکنون ۱۵۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان سلسله خریداری شده و پیش بینی می شود سه
هزار تن کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شود. غلامعلی فتحی با تأکید بر آمادگی کامل مراکز خرید و تسهیل فرایند تحویل محصول کلزا در استان افزود:
شهرستان سلسله در سالهای اخیر یکی از مهمترین قطبهای تولید و خرید کلزا در لرستان بوده و جایگاه نخست تولید و تحویل کلزا در استان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اهمیت کشت کلزا در استان ،خواستار همکاری همه ی دستگاههای مرتبط برای خرید بهموقع این دانه ی روغنی شدو گفت:همه ی
تمهیدات برای پرداخت مطالبات کشاورزان کلزاکارلرستانی حداکثر به مدت یک ماه فراهم شده است.