رئیس دانشگاه شهید بهشتی در بیانیه‌ای از مردم خواست با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در مراسم تشییع رهبر، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن بیانیه سید محمودرضا آقامیری آمده است: شهادت، نقطه پایان راه مجاهدان نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از حیات اندیشه و استمرار مسئولیت تاریخی ملت‌هاست. رهبر شهید انقلاب اسلامی نه تنها با نثار جان خویش، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار تاریخ این سرزمین افزود، بلکه اوج مجاهدت و ایثار را معنا کرده و چگونگی پیمودن راه حسین علیه السلام را با شهادت خویش به مردم دنیا نشان داد. او نشان داد عاشورا و کربلا، زمان و مکان نمی‌شناسد و بی‌تردید، مکتب، اندیشه و سیره او همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای ایران اسلامی خواهد بود.

جامعه دانشگاهی، به عنوان پیشگام اندیشه، آگاهی، مسئولیت اجتماعی و تربیت سرمایه انسانی کشور، همواره در بزنگاه‌های تاریخی، نقش ممتاز خود را در دفاع از استقلال، عزت ملی، هویت دینی و پیشرفت ایران اسلامی ایفا کرده است. امروز نیز دانشگاه، نه تنها کانون تولید علم، بلکه خاستگاه بصیرت، امید، وحدت و مسئولیت‌پذیری ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تمامی استادان فرهیخته، کارکنان گرانقدر، دانشجویان عزیز، دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی و نیز از آحاد مختلف مردم شریف ایران، به‌ویژه جامعه بزرگ دانشگاهیان کشور دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در مراسم تشییع این شهید والامقام، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

امروز، مسئولیت جامعه دانشگاهی تنها به تولید علم محدود نمی‌شود؛ بلکه صیانت از سرمایه‌های معنوی، تقویت انسجام ملی و پاسداری از هویت تمدنی و فرهنگی ایران اسلامی نیز بخشی از رسالت تاریخی دانشگاه است. حضور در این آیین باشکوه، تجلی همین مسئولیت اجتماعی و ملی خواهد بود.

اطمینان دارم مردم بصیر، آگاه و ولایتمدار ایران اسلامی، همان‌گونه که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی همواره حضوری مسئولانه و عزتمند داشته‌اند، این بار نیز با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از همبستگی، استقامت و وفاداری ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهند کرد و بار دیگر نشان خواهند داد که پیوند مردم این سرزمین با ارزش‌های دینی، استقلال ملی و ولایت، پیوندی ریشه‌دار و استوار است.

بی‌تردید، دانشگاه شهید بهشتی نیز همگام با سایر مراکز علمی و دانشگاهی کشور، با حضور فعال خانواده بزرگ خود در این مراسم، مخصوصاً در زمینه میزبانی از جامعه دانشگاهیان سراسر کشور، رسالت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خویش را در پاسداشت مقام شامخ شهیدان و صیانت از سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی به انجام خواهد رساند.

از خداوند متعال، علو درجات برای رهبر شهید انقلاب اسلامی، عزت روزافزون ملت بزرگ ایران و توفیق همگان را در ادامه راه پرافتخار شهیدان و خدمت به اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.