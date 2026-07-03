محسن برمهانی معاون سیما و مسئول قرارگاهی رسانه ملی، در بدرقه پیکر قائد شهید امت در یادداشتی به مناسبت تشییع باشکوه پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی و اقدامات معاونت سیما در پوشش این رخداد تاریخی نکاتی را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن یادداشت مسئول قرارگاهی رسانه ملی بدین شرح است:

بعضی رخدادها، صرفاً در تقویم یک ملت ثبت نمی‌شوند، در حافظه تاریخ و وجدان تمدنی انسان‌ها ماندگار می‌شوند. بدرقه رهبر شهید، از همین جنس رویدادهاست؛ واقعه‌ای که نه فقط برای ایران، بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان و منطقه نقطه تحول امروز جهان می‌دانند، واجد معنا و اهمیت تاریخی است.

آیت‌الله شهید خامنه‌ای در چهار دهه رهبری، با نگاهی راهبردی و تمدنی، افق‌هایی را پیش روی انقلاب اسلامی ترسیم کرد که فراتر از مرز‌های ایران و منطقه بود. تأکید بر استقلال، عزت، عدالت، انسانیت، مقاومت، مردم‌سالاری دینی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، بخشی از منظومه فکری ایشان بود که در سال‌های گذشته بر بسیاری از تحولات فکری و سیاسی علی الخصوص در منطقه اثر گذاشت. از همین رو، آیین بدرقه ایشان نیز صرفاً مراسم تشییع یک رهبر نیست، رویدادی تاریخی است که به عنوان ابر پروژه انقلاب اسلامی بی‌تردید در حافظه رسانه‌ای جهان و روایت تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.

رسانه ملی در برابر چنین رویدادی، رسالتی فراتر از پوشش رسانه‌ای بر عهده دارد. وظیفه ما، علاوه بر اطلاع رسانی و فراخوان، پوشش حرفه‌ای و جامع رویداد، روایت دقیق تاریخ، ثبت شکوه و عظمت حضور مردم و انعکاس ابعاد ملی و بین‌المللی این بدرقه بزرگ است، روایتی که سال‌ها بعد نیز مرجع بازخوانی این مقطع مهم از تاریخ ایران خواهد بود.

بر همین اساس، معاونت سیما طی فرمانی از جانب رئیس محترم سازمان صدا و سیما، مسئولیت قرارگاه رسانه ملی این مهم را برعهده گرفت و با بسیج همه ظرفیت‌های سازمان صدا و سیما، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی جامعی را آغاز کرده است. تشکیل ۲۷ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف (پخش، خبر، فنی، تولید، مستند، تامین مستند، ارتباطات، استان‌ها، پشتیبانی، بین الملل، فضای مجازی، کودک و نوجوان) و کمیته‌های (عراق، مشهد، قم) نشان‌دهنده عزم جدی رسانه ملی برای ارائه پوششی موثر و درخور شأن این رویداد تاریخی است. پوششی که به مدد امتداد این حرکت و تاریخ ساز بودن آن بیاید.

در این مأموریت، تمامی شبکه‌های تلویزیونی، هر یک متناسب با مأموریت و هویت خود، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا با پخش زنده مستمر، استقرار گسترده گروه‌های تولیدی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تصاویر هوایی، استودیو‌های تحلیلی، ارتباط‌های زنده از سراسر کشور و انعکاس بازتاب‌های جهانی، تصویری کامل از این بدرقه تاریخی را پیش روی مخاطبان داخلی و بین‌المللی قرار دهند.

در این رویداد عظیم، شبکه‌ها شبیه هم نخواهند بود و هر یک با تم منحصر‌به‌فرد خود، بدرقه امام شهید را روایت خواهند کرد. تعیین تم هر شبکه با پاسخ به سه سوال تعیین شده است. چه گفته می‌شود (تم محتوایی)، چگونه گفته می‌شود (تم فرمی) و به چه شکل گفته می‌شود (تم بصری).

آنچه این روز‌ها در خانواده بزرگ سازمان صدا و سیما بیش از هر چیز جلوه دارد، روحیه همدلی و احساس مسئولیت است. از مدیران و برنامه‌سازان تا تهیه‌کنندگان، خبرنگاران، تصویربرداران، عوامل فنی، نیرو‌های پشتیبانی، فرماندهان، عوامل ستادی و همکاران همه پای کار آمده‌اند تا رسانه ملی بتواند در تراز بزرگ‌ترین رویداد تاریخی در نوع خودش ایفای نقش کند.

شکوه این بدرقه، افزون بر جنبه‌های عاطفی و ملی، بازتابی از جایگاه جمهوری اسلامی و ظرفیت آن در برگزاری و مدیریت یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر است، رویدادی که نگاه میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از کشور را به خود معطوف کرده و بی‌تردید در حافظه تاریخی ملت ایران و در روایت رسانه‌های جهان ماندگار خواهد شد.

اطمینان دارم بعون الله حاصل تلاش شبانه‌روزی خانواده بزرگ رسانه ملی، تصویری صادقانه، جامع و ماندگار از این بدرقه تاریخی خواهد بود، تصویری که نه فقط برای امروز، بلکه برای فردای تاریخ جهان، به یادگار خواهد ماند.