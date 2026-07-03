به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا افشار مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ با اعلام این خبر گفت: با توجه به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) از مراسم بدرقه، وداع و تشییع آقای شهید ایران شهروندان از امروز از وسائط حمل و نقل برای دسترسی به مسیر‌های منتهی به این محدوده استفاده کنند.

وی افزود: در راستای تسهیل تردد زئران مراسم آقای شهید ایران و پیش بینی حجم بالای جمعیت در مسیر‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی منتهی به مصلی تهران شرکت کنندگان در این مراسم برای سهولت حضور در مراسم حتما از وسائط حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

رضا افشار اظهار داشت: شرکت کنندگان در آیین توجه داشته باشند در راستای امنیت و حفظ نظم مترو در ایستگاه‌های مترو سهروردی، مصلی و شهید بهشتی توقف ندارد، اما سایر ایستگاه‌های مترو و حمل و نقل عمومی فعال است.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ گفت: هموطنان می‌توانند اخبار ترافیکی به روز را از سایت راهور ۱۲۰ و رویداد‌های مرتبط با مراسم این مراسم را علاوه بر رسانه ملی و خبرگزاری‌ها از کانال رسمی آقای شهید ایران در شبکه اجتماعی بله دنبال کنند.