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حضرت آیت العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) رهبر شهید، با شهادتش یک دنیا را بیدار و متحول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، رهبر شهید ایران لب به سخن که میگشودند، مهربانی و عطوفت همراه با شجاعت و صلابت و اقتدار از سخنانشان جاری بود.
از سالهای انقلاب اسلامی تا جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و ۸ سال دفاع مقدس و بحرانهای مختلف، باعث دلگرمی و قوت قلبها بودند، خالصانه در راه خدا خدمت کرد و در دعاهایشان مرگ به شهادت در راه خدمت به مردم را از پروردگار طلب میکردند.
شهادت را مرگ تاجرانه میدانستند و به شهدا غبطه میخوردند.
حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) در نهمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ در حملات موشکی دشمن آمریکایی-صهیونیستی با زبان روزه به همراه تعدادی از اعضای خانواده به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به آرزوی دیرینه خود رسیدند.