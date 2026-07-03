به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، رهبر شهید ایران لب به سخن که می‌گشودند، مهربانی و عطوفت همراه با شجاعت و صلابت و اقتدار از سخنانشان جاری بود.

از سال‌های انقلاب اسلامی تا جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و ۸ سال دفاع مقدس و بحران‌های مختلف، باعث دلگرمی و قوت قلب‌ها بودند، خالصانه در راه خدا خدمت کرد و در دعاهایشان مرگ به شهادت در راه خدمت به مردم را از پروردگار طلب می‌کردند.

شهادت را مرگ تاجرانه می‌دانستند و به شهدا غبطه می‌خوردند.

حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در نهمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ در حملات موشکی دشمن آمریکایی-صهیونیستی با زبان روزه به همراه تعدادی از اعضای خانواده به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به آرزوی دیرینه خود رسیدند.