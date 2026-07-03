سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون اول و جمعی دیگر از مسئولان قوه قضائیه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون اول و جمعی دیگر از مسئولان قوه قضائیه رونمایی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: همه پرونده‌های بررسی شده و جاری قوه قضائیه به صورت تخصصی، دسته بندی شده و با حفظ حریم شخصی، از طریق این سامانه به نشانی Data.eadl.ir برای انتخاب بهتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بهتر بتوانند وکیل و کارشناس مورد نظر خود را انتخاب کنند.