وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ضمن وداع با حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنهای بر ادامه نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، سردار ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در مصلی تهران با حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنهای وداع کردند.
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم بر ادامه نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما در حاشیه آئین وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا، اظهار داشت: دقیقا همان اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی قائد شهید امت در دو جنگ تحمیلی دو و سوم دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز کرد.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: در میدان نبرد به همت رزمندگان و راهنماییهایی آیت الله العظمی شهید سید علی خامنهای پیروز شدیم.
سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش هم اظهار داشت: با اراده ای محکمتر به دشمنان ملت ایران اعلام میکنیم تقاص خون امام شهید و شهدا را خواهیم گرفت.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز با بیان اینکه قدرت نیروهای مسلح به رخ دنیا کشیده شد، گفت: اگر امروز نیروهای مسلح پرقدرت مقابل قویترین ارتش های دنیا ایستادند به خاطر تلاشهای قائد شهید امت بود.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران توان پیشبرد مذاکرات و مقابله را به طور همزمان داراست، هشدار داد: سردار ابنالرضا: اگر در حین مذاکرات نقض عهدی ببینیم در میدان پاسخ میدهیم.