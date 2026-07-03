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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای عملیات مبارزه با ملخ در ۶۴۰ هکتار از مزارع و مراتع استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ادامه عملیات مبارزه با ملخ در سطح ۶۴۰ هکتار از مزارع و مراتع استان خبر داد و گفت: این عملیات با هدف جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش خسارت به محصولات کشاورزی در حال انجام است.
هادی باقری با بیان اینکه بیشترین کانونهای آلودگی در مناطق گرمسیری و حاشیه جنگلهای غرب استان شناسایی و پایش شدهاند، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، عملیات مهار آفت ملخ تاکنون در سطح ۶۴۰ هکتار اجرا شده است.
وی افزود: عملیات مبارزه با استفاده از محلولهای مورد تأیید و تحت نظارت کارشناسان گیاهپزشکی انجام میشود و اولویت با طعمهپاشی و سمپاشی زمینی در مراحل پورگی و حشره کامل است تا ضمن افزایش اثربخشی، کمترین آسیب به دشمنان طبیعی این آفت وارد شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به هشدارهای سازمان حفظ نباتات کشور درباره احتمال هجوم دستههای ملخ مهاجر از مناطق همجوار، تصریح کرد: اکیپهای عملیاتی و گروههای پایش به صورت شبانهروزی وضعیت مزارع را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه کانون جدید، عملیات کنترل حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آغاز خواهد شد.
باقری در پایان از همکاری کشاورزان قدردانی کرد و از بهرهبرداران خواست هرگونه مشاهده تجمع ملخ را در سریعترین زمان ممکن به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها گزارش کنند.