به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یوسفیان، معاون سیمای مرکز سمنان، مستندسازی این رویداد بزرگ را فرصتی برای به تصویر کشیدن شکوه بدرقه یک عالم دینی مبارز دانست و آن را یکی از اهداف اصلی صدا و سیمای استان برشمرد

حجت‌الله یحیایی، معاون صدای مرکز سمنان گفت: ویژه‌برنامه «باید برخاست» در پنج نوبت کاری و به‌صورت ۲۴ ساعته، برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران تدارک دیده شده است. و اطلاع‌رسانی درباره نحوه حضور، پارکینگ‌ها، خدمات‌دهی و بیانیه‌های مرتبط با گروه‌ها، از دیگر برنامه‌های بخش صدا است.