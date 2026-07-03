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معاونان سیما و صدای مرکز سمنان از آمادهباش کامل برای پوشش مراسم بدرقه رهبر شهید خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یوسفیان، معاون سیمای مرکز سمنان، مستندسازی این رویداد بزرگ را فرصتی برای به تصویر کشیدن شکوه بدرقه یک عالم دینی مبارز دانست و آن را یکی از اهداف اصلی صدا و سیمای استان برشمرد
حجتالله یحیایی، معاون صدای مرکز سمنان گفت: ویژهبرنامه «باید برخاست» در پنج نوبت کاری و بهصورت ۲۴ ساعته، برای خدمترسانی به مردم و زائران تدارک دیده شده است. و اطلاعرسانی درباره نحوه حضور، پارکینگها، خدماتدهی و بیانیههای مرتبط با گروهها، از دیگر برنامههای بخش صدا است.