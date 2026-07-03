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توزیع ۹۰ صفحه خورشیدی در مناطق عشایری و دور دست کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از آماده توزیع بودن ۹۰ دستگاه پنل خورشیدی برای نقاط عشایری و دور دست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: بیش از هزار و ۶۰۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد در ۵۰ نقطه دوردست به شبکه برق دسترسی ندارند.
رسول روستایی افزود: این نقاط که شمار خانوارهای آنان اندک است به علت نداشتن شرایط قانونی به ویژه کد روستایی تاکنون برقرسانی نشدهاند.
وی از آماده توزیع بودن ۹۰ دستگاه صفحه خورشیدی برای نقاط عشایری و دور دست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اضافه کرد: این تجهیزات با ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار خریداری شده است.
روستایی ادامه داد: صفحه های برق خورشیدی بین مناطق عشایری بدون شبکه برق استان که پیش از این ثبتنام کرده بودند توزیع خواهد شد.
رسول روستایی افزود: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی و ۷۲۰ میلیارد ریال برای اتصال روستاهای کمترتوسعه یافته کهگیلویه و بویراحمد به شبکه برق هزینه شده است.
وی بیان کرد: با بهرهبرداری از طرحهای بهسازی در ۱۵۵ روستای استان پنج هزار و ۶۴۲ هزار مشترک از پایداری شبکه به عنوان مزیت اصلی این طرحها بهرهمند شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: دهسوخته، گراب، کبکیان، قلعه کهنه، آب گرمک، شهنیز، دلیرج، آب سردون، موشمی علیا و سفلی،سیدآباد، دوکوهک بلدان، دیل آرو، چهاربیشه، ناصر آباد،گناوه، هسته کوه، شیخان، کنجه زار،گندم کار، کلاغ تیموری، سرگچ و درخک،بهرام بیگی،حسین آباد، کوخدان و نرمون از جمله روستاهای محل اجرای طرحهای بهسازی شبکه برق استان هستند.
وی همچنین از اتصال ۱۱ روستای دور دست و کمجمعیت کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته تاکنون به شبکه برق متصل خبر داد و بیان کرد: این روستاها به علت نداشتن زیرساختهایی مانند جادههای ارتباطی یا معارض محلی تاکنون به شبکه برق دسترسی نداشتهاند.
روستائی اضافه کرد: کیمه علیا و سفلی، نسه فیروزآباد، ده نو، چشمهپهن، مله دالین و جره کار از جمله روستاهای کهگیلویه و بویراحمد هستند که در مدت به شبکه برق متصل شدهاند.
وی جمعیت بهرهبردار از این طرحها را ۸۹ خانوار برآورد کرد.