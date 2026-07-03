به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی جهانی در جلسه شورای برنامه ریزی سراب گفت: این شهرستان در سال گذشته موفق به جذب ۸۹ درصد اعتبارات عمرانی شد این در حالی است که میانگین جذب در بین دستگاه‌های اجرایی استان ۷۰ درصد می‌باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۷۳ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در این شهرستان تخصیص یافت که این رقم به ۳۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

فرماندار سراب با اشاره به افزایش ۶ درصدی اعتبارات امسال گفت:بیشترین اعتبارات تخصیصی در بخش‌های آموزش، راه، آب و سلامت است.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا ضمن جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیصی بر نحوه صحیح و دقیق طرح‌ها مدیریت و نظارت صحیح داشته باشند.