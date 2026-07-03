رتبه نخست استانی سراب در جذب اعتبارات عمرانی
فرماندار سراب گفت: این شهرستان در بین دستگاههای اجرایی استان در جذب اعتبارات عمرانی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱۷۳ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در این شهرستان تخصیص یافت که این رقم به ۳۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت.
فرماندار سراب با اشاره به افزایش ۶ درصدی اعتبارات امسال گفت:بیشترین اعتبارات تخصیصی در بخشهای آموزش، راه، آب و سلامت است.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا ضمن جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیصی بر نحوه صحیح و دقیق طرحها مدیریت و نظارت صحیح داشته باشند.