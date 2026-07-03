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رئیس پلیس فتا استان ایلام گفت: برخی شهروندان ایلامی با اعتماد به آگهیهای جعلی فروش کالا در سایتهای آگهی و شبکههای اجتماعی، مبالغی از چند صد میلیون تا میلیاردها تومان به حساب کلاهبرداران واریز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام با هشدار نسبت به افزایش پروندههای کلاهبرداری اینترنتی اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد طی روزهای اخیر آگهیها و تبلیغات فریبنده فروش انواع کالا و خدمات با قیمتهای بسیار پایین و عمده در سایت دیوار و برخی شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
وی افزود: بر اساس پروندههای قضایی ارجاعشده به پلیس فتا، تعداد قابل توجهی از شهروندان ایلامی با اعتماد به این تبلیغات، مبالغی از چند صد میلیون تا میلیاردها تومان را به حساب صاحبان آگهی واریز کردهاند، اما پس از پرداخت وجه، هیچ کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدهاند.
رئیس پلیس فتا استان ایلام با بیان اینکه مجرمان سایبری از قیمتهای غیرمتعارف برای جلب اعتماد خریداران استفاده میکنند، تصریح کرد: شهروندان باید نسبت به آگهیهایی که کالا را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ بازار عرضه میکنند، هوشیار باشند و پیش از اطمینان از هویت فروشنده، هیچگونه وجهی به عنوان بیعانه یا پیشپرداخت واریز نکنند.
یعقوبی تأکید کرد: بهترین راه برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداریها، انجام معاملات به صورت حضوری، رؤیت کالا پیش از پرداخت وجه و استفاده از روشهای پرداخت امن است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق پلیس فتا یا سامانههای ارتباطی این پلیس گزارش کنند تا از ادامه فعالیت مجرمان سایبری جلوگیری شود.