معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از آمادگی کامل صنعت آب و برق در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.

صنعت آب و برق آماده خدمت رسانی به زائرین رهبر شهید

صنعت آب و برق آماده خدمت رسانی به زائرین رهبر شهید

یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: همکاران من در صنعت آب و برق متعهد شدند تا در مراسم تشییع تمامی مسیر‌ها از آب و برق پایداربرخوردار شوند.

وی ادامه داد: تمام مکان‌ها و مواکبی که برای استقرار زائرین آقای شهیدمان در نظر گرفته شده بود جانمایی شد و برق و آب این مکان‌ها تامین شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: همکاران من در کنار بقیه عوامل از جمله شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، تلاش کردند تا مصلی و مسیر تشییع از آب و با برق مطمئن برخوردار شوند و مراسم بدون هیچ گونه خللی برگزار شود.

یزدان رضایی ادامه داد: با استفاده از تجاربی که در برگزاری موفق مراسمی مثل اربعین حسینی و جاماندگان اربعین و سایر مراسم داشتیم می‌توانیم خادمین خوبی برای زائران این مراسم باشکوه باشیم.