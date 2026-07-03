مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بازدید وزیر ارتباطات از مصلی تهران، تسهیلات این وزارت خانه برای برقراری ارتباطات پایدار در آئین وداع و تشییع امام شهید به طور کامل اجرا می‌شود.

علیرضا عبدالهی نژاد رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: در بازدید عصر روز پنج شنبه وزیر ارتباطات و جمعی از معاونان این وزارت خانه از مصلی تهران، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات بر ارائه تسهیلات برای برقراری ارتباطات پایدار در آیین وداع و تشیع امام شهید تاکید کرد.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: بازدید وزیر ارتباطات به صورت میدانی بوده و آخرین وضعیت ارتباطات و تمهیدات لازم در زمان ازدحام جمعیت مردم غیور ایران در مراسم تشییع رهبر شهید به طور کامل آماده سازی شده است .