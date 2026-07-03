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در تصادف دو خودروی سواری در محور سبزوار به داورزن، دونفر کشته و چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت:صبح امروز و در پی دریافت گزارش حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس مبنی بر تصادف دو خودروی پژو پارس و سمند در کیلومتر ده محور سبزوار به داورزن حوالی استیر ، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس بهمراه تیمهای ارزیاب به محل حادثه، اعزام شدند
مسلم فائقی نیا افزود: دو سرنشین این خودرو ها بدلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخته و چهار سرنشین نیز مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومان پس از انجام اقدامات پیشرفته درمانی توسط تیمهای عملیاتی اورژانس به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.