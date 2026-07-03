به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت:صبح امروز و در پی دریافت گزارش حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس مبنی بر تصادف دو خودروی پژو پارس و سمند در کیلومتر ده محور سبزوار به داورزن حوالی استیر ، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس بهمراه تیم‌های ارزیاب به محل حادثه، اعزام شدند

مسلم فائق‌ی نیا افزود: دو سرنشین این خودرو ها بدلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخته و چهار سرنشین نیز مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان پس از انجام اقدامات پیشرفته درمانی توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.