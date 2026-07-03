به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: مطابق گزارش‌های ایستگاه‌های هواشناسی طی دو روز گذشته انتقال گردوخاک از بیابان‌های نواحی مرکزی کشور به استان سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا شده است.

امروز (جمعه) با عبور موج کم دامنه تراز میانی جو طی ساعات بعدازظهر بر پوشش ابرناکی هوا افزوده خواهد شد.

همچنین تا روز یکشنبه با توجه به غربی شدن جریانات جوی از شدت گردوغبار منتقل شده از نواحی مرکزی کشور کاسته خواهد شد.

از روز دوشنبه به بعد مجددا جریانات سطحی موثر بر استان شرقی شده و ظرفیت انتقال گردوخاک از این نواحی به استان افزایش پیدا خواهد کرد.