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مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیئتهای دینی و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی کشورهای جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر آقای شهید ایران؛ حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای و شهدای همراه، صبح امروز وارد شبستان مصلی تهران شد و در جایگاه قرار گرفت.
علما، فرهیختگان مذهبی، اندیشمندان، نمایندگان اقلیتهای دینی، خانواده شهدای مقاومت، روسای دولتها، روسای مجالس، هیئتهای پارلمانی و مجالس، به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.
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