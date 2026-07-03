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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تا به امروز بالغ بر صد کیلومتر شبکه برق موقت احداث و بیش از پنجاه دستگاه پست برق و مولدهای اضطراری جهت تامین برق در دست کار قرار گرفته است.
کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت برق رسانی در راستای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و حساسیتی که مسئله برق دارد برنامه گستردهای در دستور کار صنعت برق قرار گرفت، گفت: از ۲۰ خرداد ماه، برنامههای گستردهای برای تامین برق در مصلای امام خمینی، هفت زائرشهر، اسکان، پذیرایی و موضوعات مربوط به زائرین صورت گرفت و خوشبختانه زیرساختهایی که مورد نیاز فراهم شد.
ناظریان بیان کرد: برق، تمامی اماکن مورد نیاز از جمله مراکز درمانی، اسکان، پذیرایی، آبرسانی و سایر موضوعاتی که مرتبط به برگزاری مراسم است تامین شد. در حوزه کل شهر تهران و مسیر منتهی به مصلی فعالیت گستردهای در حوزه ایمن سازی شبکه انجام دادیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: جهت رفاه حال زائرین که کمترین خطر متوجه عزیزان باشد اقدامات در رابطه با ایمن سازی صورت گرفت و همچنین در اماکن عمومی و خیابانها برنامه ریزی گستردهای در رابطه با روشناییها صورت گرفته است تا به صورت شبانه روزی روشنایی شهر، مسیر و مصلی امام خمینی تامین شود.
وی با اشاره به اینکه در کلیه اماکنی که مرتبط با مسیر است یک برنامه گستردهای در حوزه پایداری شبکه در دستور کار قرار دادیم، گفت: با توجه به اینکه در ایام گرم سال هستیم بدون هرگونه محدودیت تا به امروز ما شاهد شبکه پایداری در شهر تهران هستیم و با همراهی که مردم در حوزه صرفه جویی دارند در روزهای آینده به ویژه مراسم، تامین پایدار برق شهر تهران و پایتخت کشور صورت میگیرد.
وی بیان کرد: بیش از دو هزار و پانصد نفر نیروی عملیاتی به صورت مستقیم مسئولیت عملیات را به عهده دارند بالغ بر هزار نفر نیروی مدیریت ستادی، کارشناسی پشتیبانی، نیروهای حوادثی و نیروهای فوریتی به صورت اسکان در نقاط مختلف شهر تهران به صورت شبانه روزی حضور دارند تا شبکه شهر تهران به طور کامل و پایداری تامین شود.