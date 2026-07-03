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مدیر کل هواشناسی خوزستان برای فردا کاهش یک تا ۲ درجهای دما در مناطق شمالی و غربی استان و افزایش رطوبت و شرجی در جنوب و جنوب شرقی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی و جنوبغربی بصورت متوسط خواهد بود و احتمال برخاستن گردوغبار موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما در نیمه شمالی و غربی استان وجود دارد، همچنین تا اواسط وقت فردا (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و مرکزی سبب افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.
سبزه زاری میگوید: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹.۵ و ایذه با دمای ۲۳.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۷ و کمینه دمای ۳۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.