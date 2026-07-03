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مراسم تشییع رهبر شهید صرفاً آیین وداع با یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه صحنه تجدید عهد با مکتب ولایت، تجلی پیوند عمیق امت با رهبری الهی و نمایش اقتدار معنوی ملتی است که در مکتب عاشورا آموخته است فقدان مجاهدان، هرگز موجب توقف مسیر حق نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حوزه علمیه خواهران استان تهران در دعوت از ملت شریف ایران برای حضور در مراسم تشییع قائد شهید انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد. متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ...» (احزاب/۲۳)
ملت مؤمن، بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی.
در امتداد تاریخ پرفرازونشیب اسلام، گاه لحظاتی رقم میخورد که نه تنها سرنوشت یک ملت، بلکه مسیر بیداری امت اسلامی را تحت تأثیر قرار میدهد. شهادت قائد شیعیان جهان و رهبر مجاهد انقلاب اسلامی، از همین جنس حوادث عظیم و تاریخساز است؛ واقعهای که باید آن را در تراز مجاهدت مردی الهی، فقیهی زمانشناس و پرچمدار عزت امت اسلامی فهم و روایت کرد.
اینک، در آستانه بدرقه مردی ایستادهایم که عمر خویش را وقف اقامه دین، پاسداری از انقلاب اسلامی، دفاع از مظلومان و تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مقاوم کرد و سرانجام، دفتر مجاهدت خویش را به زیباترین فرجام، یعنی شهادت در راه خداوند متعال، مزین ساخت.
مراسم تشییع این رهبر شهید، صرفاً آیین وداع با یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه صحنه تجدید عهد با مکتب ولایت، تجلی پیوند عمیق امت با رهبری الهی و نمایش اقتدار معنوی ملتی است که در مکتب عاشورا آموخته است فقدان مجاهدان، هرگز موجب توقف مسیر حق نخواهد شد.
امروز، حضور در این مراسم، حضوری از جنس معرفت و مسئولیت است؛ حضوری برای پاسداشت یک عمر مجاهدت خالصانه، برای شهادت بر حقانیت راه مقاومت و برای اعلام این حقیقت که پرچم جهاد تبیین، عدالتخواهی و استکبارستیزی، با شهادت علمدارانش بر زمین نخواهد ماند.
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران، ضمن عرض تسلیت این مصیبت عظیم به پیشگاه حضرت بقیةالله الأعظم (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزههای علمیه، ملت شریف ایران و تمامی آزادگان جهان، از عموم مردم مؤمن و انقلابی، بهویژه بانوان فرهیخته، طلاب، استادان، دانشجویان، جوانان و خانوادههای ایرانی دعوت میکند تا با حضوری پرشور، بصیرتمند و حماسی در مراسم تشییع قائد شیعیان جهان، جلوهای دیگر از وفاداری به مکتب اهلبیت (علیهمالسلام)، دلبستگی به آرمانهای انقلاب اسلامی و استواری بر مسیر عزت و مقاومت را به نمایش بگذارند.
بیتردید، این حضور، تنها بدرقه یک رهبر شهید نیست؛ بلکه اعلام پیمانی دوباره با راهی است که به اقامه حق، پیشرفت امت اسلامی، تربیت نسل مؤمن و تحقق تمدن نوین اسلامی میاندیشد. امروز، ملت ایران با گامهای استوار خود در این بدرقه تاریخی، شهادت خواهد داد که راه مجاهدان الهی ادامه دارد، پرچم ولایت برافراشته است و امت اسلامی، با امید و بصیرت، مسیر عزت و مقاومت را تا تحقق وعدههای الهی دنبال خواهد کرد.
وعده ما: مراسم وداع و تشییع با رهبر شهید امت اسلامی
وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران