همزمان با برگزاری آیین‌های وداع و بدرقه «قائد شهید»، شبکه امید پویش «ماجرای ما» را با هدف ثبت روایت‌های نوجوانان از این رویداد تاریخی برگزار می‌کند.

پویش «ماجرای ما»، به مناسب مراسم بدرقه قائد شهید امت

پویش «ماجرای ما»، به مناسب مراسم بدرقه قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این پویش با این نگاه طراحی شده است که در کنار تصاویر و گزارش‌های رسمی، روایت نوجوانان نیز به‌عنوان بخشی از حافظه ماندگار این روز ثبت و حفظ شود، روایت‌هایی که از دل تجربه، مشاهده و حضور در متن ماجرا شکل می‌گیرند.

در این پویش، نوجوانان می‌توانند روایت خود را در قالب‌های مختلفی از جمله ویدئو، عکس و گزارش تصویری، روایت صوتی، متن و دست‌نوشته تولید و ارسال کنند.

برای همراهی نوجوانان، مجموعه‌ای از آموزش‌های رایگان روایت‌نویسی و تولید محتوا، ایده‌های عملی و همراهی رهیار‌های تخصصی نیز در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند پیش از حضور در مراسم، مهارت‌های لازم برای ثبت روایت‌های اثرگذار را فرا بگیرند.

آثار برگزیده این پویش از آنتن شبکه امید و سکو‌های رسانه‌ای مرتبط منتشر خواهد شد و بخشی از روایت مردمی این روز تاریخی را شکل خواهد داد.

نوجوانان علاقه‌مند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند از طریق شناسه زیر به پویش «ماجرای ما» بپیوندند:

🔗 @majaraye_ma_bot

🔗 https://majarayema.mardomi.org/