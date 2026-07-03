مدیرکل انتقال خون فارس، از آمادگی کامل و پایدار تمامی مراکز انتقال خون استان برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیرکل انتقال خون استان فارس، از آمادگی کامل و پایدار تمامی مراکز انتقال خون استان برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

او گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، تمامی مراکز انتقال خون استان فارس در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های عملیاتی و ذخایر خونی موجود، به‌عنوان ستون اصلی تأمین خون و فرآورده‌های خونی در جنوب کشور، برای پاسخگویی سریع به نیاز مراکز درمانی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: انتقال خون به عنوان یکی از ارکان حیاتی نظام سلامت، با هدف تأمین پایدار خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی است و روند تأمین و توزیع خون و فرآورده‌های خونی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد.

او از شهروندان نوع‌دوست دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و گفت: روز دوشنبه ساختمان مرکزی انتقال خون استان فارس واقع در خیابان قصرالدشت از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۹:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان است و اتوبوس سیار اهدای خون نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مستقر خواهد بود تا امکان مشارکت آسان‌تر فراهم شود.