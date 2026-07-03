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مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از آغاز ارزیابی شهرستان بهشهر برای تبدیل شدن به پایلوت مدیریت یکپارچه مقصد گردشگری و میراث فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرهاد عزیزی گفت: طرح تبدیل شدن بهشهر به پایلوت مدیریت یکپارچه مقصد گردشگری و میراث فرهنگی ، با هدف ایجاد الگویی منسجم برای مدیریت ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و گردشگری منطقه و بهرهگیری از مشارکت دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
وی با اشاره به سفر و جلسات خود به استان مازندران و بازدید از باغ جهانی عباسآباد و سایت موزه شهرستان بهشهر پیرو دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، افزود : یکی از اولویتهای این سفر، بررسی ظرفیتهای شرق مازندران و بهویژه شهرستان بهشهر برای استقرار الگوی مدیریت یکپارچه مقصد گردشگری است.
مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدست با بیان اینکه بهشهر از مهمترین کانونهای میراثفرهنگی کشور بهشمار میرود، گفت : این منطقه مجموعهای ارزشمند از آثار تاریخی، طبیعی و صنعتی را در خود جای داده است که از جمله آنها میتوان به باغ جهانی عباسآباد، بخشهایی از جنگلهای هیرکانی ثبت جهانی، مسیر راهآهن سراسری ایران، گوهرتپه، چشمهعمارت و همچنین ظرفیتهای ساحلی دریای خزر اشاره کرد.
عزیزی افزود : هدف از بازدیدها و نشستهای تخصصی در سطح استان و شهرستان، ارزیابی دوباره این ظرفیتها و دستیابی به مدلی برای مدیریت یکپارچه این مجموعه ارزشمند است تا همه جاذبههای منطقه در قالب یک مقصد مشترک گردشگری تعریف و مدیریت شوند.
وی با تأکید بر برنامهریزی برای ایجاد سازمان مدیریت مقصد در منطقه بهشهر،گفت : این ساختار علاوه بر ساماندهی مدیریتی و فنی، زمینه بسیج منابع مالی، انسانی و کارشناسی را نیز فراهم خواهد کرد تا پروژهها بر اساس اولویتبندی مشخص اجرا شوند و زیرساختهای مورد نیاز برای تبدیل این ظرفیتها به محصولی شاخص در حوزه گردشگری ایجاد شود.
مدیرکل امور پایگاههای کشور، جریانسازی و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی را از ارکان موفقیت این طرح دانست و افزود : میراث فرهنگی و گردشگری ماهیتی میانبخشی دارد و بدون همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف، تحقق اهداف توسعهای این حوزه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به بهرهگیری از تجربیات موفق کشور در این زمینه گفت : در نخستین فرصت، گروه کارشناسی متشکل از متخصصانی که در پروژههای مشابه همکاری داشتهاند، در استان مستقر خواهند شد و «کارگروه اندیشه تا اقدام» فعالیت خود را در منطقه آغاز میکند.
عزیزی افزود : تمامی طرحها و مطالعات پیشین مرتبط با منطقه بهشهر مورد ارزیابی کارشناسی قرار خواهد گرفت تا مبنای اقدام مشترک با سایر دستگاههای اجرایی باشد.
مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از همراهی استانداری، فرمانداری و نماینده مردم منطقه قدردانی کرد و گفت : با تداوم این همکاریها، تلاش میکنیم بهشهر بهعنوان یک پایلوت موفق در زمینه مدیریت مقصد، رفع موانع توسعه و معرفی شایسته ارزشهای برجسته میراثفرهنگی و طبیعی که در زمره میراث بشری قرار دارند، مطرح شود.