دانشگاه شهید بهشتی به‌منظور فراهم کردن شرایط حضور دانشجویان در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران، امکان اسکان دانشجویان غیربومی را فراهم کرده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ دانشجویان غیربومی که قصد حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران را دارند، می‌توانند با ثبت درخواست خود از امکانات اسکان دانشگاه استفاده کنند.

همچنین دانشجویان این امکان را دارند که همراه با اعضای خانواده خود نیز ثبت‌نام کنند. اسکان شرکت‌کنندگان در محل‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت مجزا برای خواهران و برادران انجام خواهد شد.

بر این اساس متقاضیان فوق برای ثبت‌نام و دریافت خدمات اسکان می‌توانند به نشانی farhangi.sbu.ac.ir ، مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.