به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن بیانیه سازمان بسیج مداحان و هیآت مذهبی استان یزد به مناسبت مراسم وداع و تشییع زعیم و رهبرشهید و عالیقدر انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه بزرگ حسینیان، ذاکران و مادحان اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، مسئولان و مدیران هیئت‌های مذهبی و عموم عاشقان ولایت استان دارالعباده یزد

ملت بزرگ ایران پس از چهار ماه صبوری در سوگ و فقدان جانکاه قائد عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله) آماده بدرقه رهبر شهید خود می‌شود در حالی که دل‌ها همچنان در آتش این هجران می‌سوزد.



دشمن با این جنایت شقاوت‌آمیز خیال باطل در هم شکستن اراده این ملت را داشت، اما نمی‌دانست که شهادت رهبر، خود به شعله‌ای برای مقاومت و راهبری به سوی پیروزی بدل خواهد شد این شهادت و این تشییع تاریخی نقطه عطف ایستادگی این نظام است. خون پاک این رهبر بزرگ تا رسیدن به پیروزی نهایی مسیر حق را روشن نگاه خواهد داشت و جبهه استکبار را از رسیدن به مقاصد شوم خود بیش از پیش مأیوس خواهد ساخت.



سازمان بسیج مداحان وهیئات مذهبی استان یزد ضمن ابراز همدردی با ملت شریف ایران و ارج نهادن به حضور همیشگی و خالصانه جامعه بزرگ مداحان، ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام خادمان هیئت‌های مذهبی و مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان ابرام و تصریح دارد، حضور در آیین بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید تنها یک مراسم سوگواری نیست بلکه تجلی ایمان و وفاداری ملتی است که سال‌ها در پرتو هدایت ایشان مسیر عزت و مقاومت را پیموده است. این آیین باشکوه نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و قدردانی از دهه‌ها مجاهدت و رهبری حکیمانه‌ای است که میراثی ماندگار از امید و ایستادگی برای ملت ایران به جای گذاشت.



از همه مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، ذاکران، مسئولان هیئت‌های مذهبی، خادمان حسینی و عموم حسینیان استان یزد دعوت می‌شود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با حضور پرشور خود بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان دهند که این مراسم، بزرگ‌ترین بیعت عمومی با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) است.



امید است ملت ایران با حضور گسترده خود همبستگی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند و این پیام را به جهانیان برسانند که با عروج رهبر و مقتدایشان از مسیر ولایت قانون و جهاد عقب نمی‌نشینند بلکه با هر گام قدرت و استحکام نظام را بیش از پیش نمایان می‌کنند.



خداوند متعال روح مطهر رهبر شهید و همه شهدای این راه را با پیامبران، صدیقین و صالحان محشور فرماید.