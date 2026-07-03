

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۵ نفر حضور دارند، عرفان سیری در دور نخست در مقابل تمیربکوف از قرقیزستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده کشتی گیرانی از چین و مغولستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۴ شرکت کننده دارد، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا کشتی می‌گیرد و در صورت عبور از این حریف در دور بعد باید با برنده مسابقه کشتی گیرانی از چین و مغولستان رود رو شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۴ نماینده دارد، امیررضا تیموری زاد در دور نخست در مقابل گو از کره جنوبی قرار می‌گیرد و در صورت صعود به مرحله بعد با برنده کشتی گیرانی از تایلند و تاجیکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان قرار می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف باید با وانگ از چین مبارزه کند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، محمدمهدی ممیوند در دور نخست در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مسابقه کشتی گیران چین و تاجیکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۲ نماینده دارد، سبحان اسمی در دور نخست در مقابل میزوساکی از ژاپن قرار می‌گیرد و در صورت برد در دور بعد باید با جاوخلانخو از مغولستان کشتی بگیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۱ نفر شرکت کرده‌اند، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست در مقابل دالال از هند مبارزه می‌کند و در صورت عبور از این حریف در دور بعد با سفویف از قرقیزستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، امیرحسین خاکپا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد در مقابل نیکل از هند قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر شرکت کرده‌اند، دانیال توکلی در دور نخست در مقابل لاکی از هند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با سیری‌واردانا از سریلانکا قرار خواهد گرفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، ابوالفضل محمد نژاد پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم با برنده کشتی گیرانی از مغولستان و چین مبارزه می‌کند.

برنامه مسابقات کشتی آزاد:

شنبه ۱۳ تیرماه

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۱۴ تیرماه

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق