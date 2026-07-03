معاون هماهنگ‌ کننده سپاه عاشورا گفت: اعزام کاروان‌های زائران آذربایجان شرقی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلامی از شامگاه ۱۳ تیر آغاز می‌شود و منطقه ۱۹ تهران برای اسکان آنان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار کاظم قلعه با تشریح جزئیات اعزام و اسکان زائران آذربایجان شرقی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه www.yareali.ir و فراهم شدن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعزام زائران آذربایجان شرقی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی از شامگاه شنبه ۱۳ تیرماه در قالب کاروان‌های مختلف آغاز خواهد شد.

دبیر اعزام کاروان‌های مراسم بدرقه آقای شهید ایران افزود: اعزام زائران در قالب کاروان‌های اتوبوسی، کاروان‌های خودرویی محلات و همچنین کاروان‌های خانوادگی با خودرو‌های شخصی انجام می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا با اشاره به تمهیدات اسکان زائران گفت: منطقه ۱۹ تهران برای اسکان زائران آذربایجان شرقی پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای استراحت و اسکان موقت آنان در موکب‌های مستقر در این منطقه فراهم شده است.

سرهنگ قلعه ادامه داد: برای خودرو‌های شخصی که امکان ورود به تهران را ندارند نیز دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد کرج به‌ عنوان محل پارک خودرو‌ها در نظر گرفته شده و امکان اسکان موقت در مساجد و حسینیه‌های کرج نیز فراهم است تا زائران بتوانند از طریق مترو در مراسم تشییع حضور یابند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از زائران خواست ضمن همراه داشتن اقلام ضروری با توجه به تراکم جمعیت، تردد خود در تهران را به‌ صورت کاروانی انجام دهند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد:اطلاعات مربوط به محل اسکان، موقعیت منطقه ۱۹ تهران و مسیر‌های دسترسی از طریق مترو در سامانه یارعلی و نرم‌افزار اثر بارگذاری شده و زائران می‌توانند پیش از سفر از این اطلاعات استفاده کنند.