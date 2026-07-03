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استاندار اصفهان بر اجرای طرحهای مشترک بازسازی با انجمن امداد پزشکی مالزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در دیدار انجمن امداد پزشکی مالزی، با تشریح غنای تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی اصفهان، بر اهمیت ایجاد نمادهای ماندگار از همکاری و همبستگی انسانی با تعریف طرحهای مشخص در حوزه بازسازی زیرساختها تأکید کرد.
وی افزود: اصفهان با دارا بودن بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و تمدنهای چند هزار ساله (همچون تپه سیلک کاشان)، یکی از مراکز بینظیر کشور است که پایتختی در دورههای آلبویه، سلجوقیان و صفویه را در کارنامه خود دارد.
وی با تأکید بر تنوع فرهنگی و مذهبی این استان گفت: اصفهان همواره مأمن اقوام و ادیان مختلف بوده و حتی در دورههایی از جنگهای جهانی، پناهگاهی برای ملیتهای مختلف از جمله انگلیسیها، فرانسویها و لهستانیها محسوب میشد.
استاندار اصفهان با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختها و بناهای تاریخی اصفهان در جنگهای گذشته و تحریمهای ظالمانه، تأکید کرد: پیشنهاد من به این هیات برای ماندگار شدن این همکاری، عبور از تشریفات و ورود به تعریف طرحهای مشخص و نمادین است.
مهدی جمالی نژاد گفت: شایسته است در قالب روابط «خواهرخواندگی» بین اصفهان و کوالالامپور، چند ساختمان مشخص و نمادین، ازجمله از بیمارستانها، مدارس، مجموعههای دانشبنیان یا بناهای تاریخی که نیاز به مرمت و بازسازی دارند- انتخاب شود تا با مشارکت این انجمن بازسازی شوند.
وی تأکید کرد: این اقدام میتواند به عنوان نشانی از همدلی و رفاقت ۲ ملت، در خاطرات این استان برای همیشه ماندگار شود.
مهدی جمالینژاد با قدردانی از روحیه انساندوستانه اعضای این انجمن، ابراز امیدواری کرد که حضور پررنگ آنها را در روند بازسازی طرحهای کلیدی استان شاهد باشیم.
رئیس هیات و مسئول عملیات بینالمللی انجمن امداد پزشکی مالزی هم در این دیدار با اعلام حمایت معنوی از مردم ایران، از آمادگی این نهاد برای کمک به تأمین تجهیزات درمانی بیمارستانهای اصفهان و مشارکت در ساخت طرحهای آموزشی خبر داد.
شاه فیصل بن حسین با اشاره به تمایل عمیق این هیئت برای ابراز همبستگی با مردم ایران اظهار کرد: هدف اصلی ما از حضور در ایران، نشان دادن پیام برادری و همبستگی با مردم اصفهان است؛ چرا که در کشورهای جنوب شرق آسیا و بسیاری از نقاط جهان، برخلاف برخی روایتهای غربی، دیدگاه عمومی بر این است که ایران کشوری صلحدوست است و حقیقتِ تهاجمات و تجاوزگریها جای دیگری است.
مسئول عملیات بینالمللی انجمن امداد پزشکی مالزی با بیان اینکه این انجمن یک سازمان مردمنهاد (NGO) کوچک، اما متعهد است، تاکید کرد: اگرچه توان مالی ما برای طرحهای کلان اقتصادی محدود است و مسائل کلان اقتصادی و توریستی نیازمند پیگیری از طریق مراجع دولتی است، اما ما با هدف کمکهای تخصصی در کنار اصفهان هستیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، در جریان بازدید از بیمارستان الزهرا (س)، بررسیهایی برای مشارکت در تأمین تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی انجام دادیم.
مسئول عملیات بینالمللی انجمن امداد پزشکی مالزی افزود: همچنین در خصوص طرحهای آموزشی، با توجه به توقف طرح بازسازی مدرسه میناب و تبدیل آن به یادواره، مذاکرات اولیهای برای مشارکت در ساخت و نامگذاری یکی از شش مدرسه جدید در شهرستان میناب به عنوان هدیهای از طرف مردم مالزی داشتهایم.
شاه فیصل بن حسین با معرفی اعضای متخصص هیات همراه، از جمله پزشک ارتوپد با سابقه فعالیت در غزه و مهندسِ دارای تجربه در عملیاتهای بحرانمحور (سونامی آچی)، تأکید کرد: ما با نگاه کارشناسی و فنی به اینجا آمدهایم تا این همبستگی را در عمل نشان دهیم.
وی تاکید کرد: ما به عنوان یک انجمن پیشرو، وقتی باب مشارکت در طرحی را در کشوری باز میکنیم، معمولاً سایر انجمنهای خیریه بزرگتر نیز در پی ما برای یاریرسانی اضافه میشوند.
کوالالامپور مالزی دومین خواهر خوانده اصفهان است.