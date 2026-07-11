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رئیس هیات امنای مرکز آموزش فنیوحرفهای شاهرود : کشاورزی، صنایعدستی و فناوریهای نوین از زمینه های آموزشهای کاربردی این مجموعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا عامریان با تاکید بر نقش مهارتآموزی در تامین نیاز بازار و کاهش نرخ بیکاری افزود: توسعه آموزشهای مهارتی از مهمترین راهکارهای افزایش اشتغال پایدار و ارتقای بهرهوری نیروی کار است و با تقویت ارتباط میان مراکز آموزشی و بخشهای تولیدی و خدماتی، میتوان زمینه تربیت نیروهای متخصص و متناسب با نیازهای روز بازار کار را فراهم کرد.