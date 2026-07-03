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مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد تشییع با تأکید بر ارائه رایگان خدمات دارویی و درمانی به زائران گفت: با استقرار ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در مصلی، بزرگترین ناوگان درمانی پایتخت برای ادای دین به رهبر شهید آماده خدمت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر توکلی مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید، از تمرکز بیسابقه امکانات پزشکی و استقرار بزرگترین ناوگان ارائه خدمات درمانی استان تهران شامل ۱۰۰۰ تخت بستری و بیمارستانهای صحرایی در مصلای تهران خبر داد و گفت: با ارزیابیهای به عمل آمده، خوشبختانه تمامی امکانات، تجهیزات پزشکی، داروها و لوازم مصرفی مورد نیاز تأمین شده و به همراه کادر خدوم و متخصص حوزه بهداشت و درمان در محلهای تعیینشده مستقر میشوند.
استقرار ۸ بیمارستان صحرایی در رینگ مرکزی و پیرامونی مصلا
وی با اشاره به تمرکز خدمات در هسته مرکزی مراسم گفت: حلقه رینگ مرکزی مصلای تهران، به دلیل پیشبینی ازدحام فوقالعاده جمعیت، کانون اصلی ارائه خدمات درمانی ماست. جهت ارائه خدمات فوریتی و اضطراری به هممیهنان عزیز، ۶ بیمارستان صحرایی در داخل رینگ مرکزی و ۲ بیمارستان صحرایی نیز در خارج از این محدوده مستقر شدهاند.
توکلی در ادامه بیان کرد: در مجموع، ظرفیتی معادل ۸۰۰ تخت بستری و ۲۰۰ تخت پشتیبان ایجاد شده است که این حجم از تمرکز تجهیزات و کادر درمان «حدود ۱۰۰۰ تخت»، بزرگترین ناوگان ارائه خدمات درمانی در تاریخ استان تهران به شمار میرود.
وی در ادامه بیان کرد: همزمان نیز حوزه بهداشت نیز پوشش نظارتی و سلامت موکبها، زائرسراها و ایستگاههای خدماتی را بهطور کامل عهدهدار شده است و تمامی بیمارستانهای پایتخت برای پذیرش بیماران و زائران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
ارائه رایگان خدمات دارویی و هشدار شدید گرمازدگی
مسئول کمیته بهداشت و درمان با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات دارویی و تجهیزاتی در طول مراسم، بر اهمیت خودتراقبتی زائران تأکید کرد و گفت: محتملترین سناریوی پزشکی در این مراسم، گرمازدگی زائران است. از شهروندان تقاضا داریم پیش از حضور، هشدارهای بهداشتی را با دقت مطالعه کنند. همچنین مراقبت از گروههای آسیبپذیر شامل سالمندان، زنان باردار، کودکان و نوزادان باید در اولویت خانوادهها باشد. امیدواریم این تلاشها، ادای دین کوچکی از سوی جامعه سلامت به پیشگاه رهبر شهید و مجاهد امت اسلام باشد.
تدابیر پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر مخاطرات شیمیایی (CBRNE)
توکلی درباره تدابیر خاص بیمارستان بقیهالله (عج) در حوزه پدافند غیرعامل و مواجهه با مصدومیتهای احتمالی شیمیایی توضیح داد: با توجه به ماموریت ذاتی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) در حوزه پدافند غیرعامل کشور، پیشبینیهای لازم برای مقابله با مخاطرات شیمیایی، میکروبی و پرتویی (CBRNE) به طور کامل صورت گرفته است. تیمهای تخصصی پدافند غیرعامل همراه با لباسهای ویژه و تجهیزات کامل رفع آلودگی در محل مستقر شدهاند و آمادگی عملیاتی صددرصدی برای مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی وجود دارد.