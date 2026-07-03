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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: با مدیریت جهادی استاندار و مشارکت مردم، همه ظرفیتهای دولتی و مردمی استان برای خدمترسانی به زائران مراسم وداع و خاکسپاری رهبر شهید بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیینهای ملی و مذهبی، گفت: با مدیریت جهادی استاندار، همراهی مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی، همه ظرفیتهای مردمی و دولتی استان برای خدمترسانی به زائران مراسم وداع و خاکسپاری رهبر شهید بسیج شده است.
مصطفی سوادکوهی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به حضور پرشور مردم مازندران در روزهای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: مردم استان با بصیرت، وحدت و حضور حماسی خود بار دیگر وفاداریشان به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به ورود میلیونی مسافران به مازندران افزود: با میزبانی شایسته مردم دیار علویان و تدابیر استاندار مازندران، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم و مسافران ایجاد نشد و روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یافت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه استان در ارزیابیهای شورای امنیت کشور موفق به کسب سطح عالی امنیتی شده است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل هدایت استاندار، همراهی نماینده ولیفقیه در استان، اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی و تلاش شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، سپاه، ارتش، بسیج و سایر خادمان امنیت است.
سوادکوهی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت رهبر شهید بلافاصله پس از اعلام شهادت ایشان، گفت: تمامی هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران و تسهیل حضور مردم در مراسم انجام شده و فرمانداران ۲۲ شهرستان با استفاده از ظرفیت مواکب، هیئتهای مذهبی، بسیج و تشکلهای مردمی، برنامهریزی گستردهای برای خدمترسانی انجام دادهاند.
وی افزود: علاوه بر ظرفیت مساجد، مدارس و اماکن عمومی، از منازل مردم نیز برای اسکان موقت زائران استفاده خواهد شد و مردم مهماننواز مازندران همچون گذشته آماده میزبانی از عاشقان اسلام، انقلاب و ولایت هستند.
معاون استاندار مازندران همچنین از هماهنگی با شهرداری تهران برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: زائران اعزامی از محورهای هراز و سوادکوه از خدمات شهرداری منطقه یک تهران و زائران محور کندوان نیز از خدمات شهرداری منطقه پنج بهرهمند خواهند شد.
سوادکوهی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت شبانهروزی ستاد تنظیم بازار، ستاد تسهیلات سفر و دستگاههای خدماترسان، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای اجرایی، فرهنگی، خدماتی و مردمی استان تا پایان مراسم و بازگشت زائران در آمادهباش کامل خواهند بود.