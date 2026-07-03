نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار
حجتالاسلام قاسمی کارشناس مسائل فرهنگی در این مراسم گفت : ولایتمداری ، ایثار و اخلاص ، رمز ماندگاری شهدا و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی در رودبار
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان
، حجتالاسلام قاسم قاسمی کارشناس مسائل فرهنگی در نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان امنیت و شهدای اقتدار، گفت: همه محافل و یادوارههای شهدا باید در مسیر احیای امر اهلبیت (ع) و تبیین فرهنگ ولایتمداری برگزار شود، زیرا شهدا جان خود را در راه خدا دین و ولایت فدا کردند.
وی با استناد به روایات اهلبیت (ع) احیای دین را در تبعیت محض از خداوند و ولیفقیه دانست و افزود: شهدا با تمام وجود خود را وقف ولایت کردند و نه یک قدم از مسیر حجت خدا عقب ماندند و نه پیشی گرفتند، آنان با اخلاص جان خویش را نثار اسلام و انقلاب کردند و امروز نیز وظیفه ما ادامه همین مسیر است.
حجتالاسلام قاسم قاسمی کارشناس مسائل فرهنگی با اشاره به شخصیت شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی گفت: این شهید والامقام جوانی مؤمن، خوشاخلاق، متعهد و از نیروهای پرافتخار انتظامی بود که برای تأمین امنیت مردم از جان خود گذشت و با اهدای اعضای بدنش جلوه دیگری از ایثار و انسان دوستی را به نمایش گذاشت.
وی خانواده این شهید را الگویی از صبر، ایمان و ایثار معرفی کرد و گفت: اقدام بزرگ خانواده شهید مهرپور در اهدای اعضای پیکر فرزندشان برگ زرین دیگری در تاریخ ایثار این سرزمین است و مصداق آیه شریفه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» به شمار میرود.
حجتالاسلام قاسمی به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای دفاعی و علمی تصریح کرد: دستاوردهای بزرگ کشور در حوزههای موشکی، هستهای و دفاعی مرهون مجاهدت شهدا، دانشمندان و جوانان نخبهای است که با روحیه جهادی و تکیه بر توان داخلی عزت و اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان اثبات کردند.
وی همچنین با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا گفت پدران، مادران و همسران شهدا با صبر و استقامت خود پرچم عزت و افتخار این ملت را برافراشته نگه داشتهاند و فرهنگ ایثار را به نسلهای آینده منتقل کردهاند.
این کارشناس مسائل فرهنگی با اشاره به ایام سوگواری اهلبیت (ع)، حضرتامالبنین (س) را الگوی کامل ولایتمداری و فداکاری دانست و خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره شهدا، خانوادههای معظم آنان و بانوان بزرگی همچون حضرتامالبنین (س) است تا بتواند راه عزت، استقلال و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه دهد.