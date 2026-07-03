پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از ۱۲۰ بانوی موکبدار شهر شیراز که در جریان دفاع مقدس سوم با حضور مؤثر و میدانی خود در عرصههای مختلف خدمترسانی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کردند، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، آیین تجلیل از ۱۲۰ بانوی موکبدار شهر شیراز که در جریان دفاع مقدس سوم با حضور مؤثر و میدانی خود در عرصههای مختلف خدمترسانی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کردند، به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم، حرم مطهر شاهچراغ برگزار شد.
در این مراسم، حجه الاسلام والمسلمین کلانتری تولیت حرم شاهچراغ (ع) با تقدیر از حضور بانوان موکبدار افزود: بانوان مؤمن و انقلابی شیراز در ایام دفاع مقدس سوم میداندار بودند، در صحنه حضور یافتند، با اجرای برنامههای فرهنگی، پرچمگردانی و خدمترسانی مردمی، روحیه امید، مقاومت و انسجام ملی را تقویت کردند و با حضور آگاهانه خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.
در ادامه این مراسم، مهرداد جعفری معاون راهبردی به تشریح طرح «راه زینب» پرداخت و این طرح را الگویی برای شبکهسازی و سازماندهی ظرفیت بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی دانست.
او با تأکید بر نقش بانوان در جهاد تبیین و فعالیتهای مردمی، استمرار این حرکت را در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ مقاومت ضروری عنوان کرد.