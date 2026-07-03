

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه به این شرح است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

«شهادت، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز یک پیروزی بزرگ و شروع یک حرکت جدید است.»

امت همیشه در صحنه و مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی.

جامعه دانشگاهی، اساتید تمدن‌ساز و دانشجویان گام دوم انقلاب.

شب‌ها و روز‌های بزرگی در راه است، ساعت‌های لرزش زمین زیر پای دشمنان و به آسمان رسیدن طنین اراده‌های پولادین امت غیور ایران. تاریخ می‌خواهد شاهد بدرقه پیکر مطهر «امام شهید» مان بر دستان ملتی باشد که هرگز تن به ذلت نداده است. این تشییع، نه یک سوگواریِ صرف، که خیزش بزرگ و برخاستن است.

با مشت‌های گره‌کرده به میدان می‌آییم؛ همان مشت‌های برافراشته‌ای که در لحظات سخت تاریخ انقلاب، لرزه بر اندام مستکبران افکنده است. مشت‌های گره‌کرده، نمادِ همان اراده‌ی مقدسی است که رهبر عزیزمان در لحظه‌ی شهادت، به آسمان ایمان امت گره زدند. با حضور تاریخی و تاریخ ساز خود، به جهان نشان خواهیم داد که اگر دشمن، جسم آن عزیز را از ما گرفت، اما روح مقاومت و طنین ولایت را در جای‌جای این خاک، هزاران برابر زنده‌تر کرد.

باید برخیزیم که امتحان بزرگی در راه است؛ در این وداعِ تاریخی، تنها پیکری را تشییع نمی‌کنیم، بلکه با امام حاضر و دیده‌بان بصیر امت، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) پیمانی تازه می‌بندیم. این بیعت، عهدی خونین است که دانشگاهیان و آحاد ملت، با ولی زمان خویش می‌بندند تا ثابت کنند که انقلاب اسلامی، قطاری است که با هیچ تروری از حرکت نمی‌ایستد و پس از هر شهید، هزاران انسان آزاده برمی خیزد.

بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، با قلبی آکنده از حماسه، از تمامی اساتید مجاهد، دانشجویان انقلابی و آحاد مردم غیور ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا با مشت‌هایی گره‌کرده و اراده‌هایی که از فولاد ایمان آب‌دیده شده‌اند، در مراسم تشییع تاریخی امام شهید، هم قدم شویم.

ایمان داریم که این مشت‌های گره‌کرده، ضامن بقای عزت ملی و نشانه‌ی اقتدار امتِ برخاسته در مسیر زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت است. امروز هر قدم ما، تیری بر قلب دشمن و هر شعار ما، گامی بلند به سوی تمدن نوین اسلامی است.