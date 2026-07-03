آستان قدس رضوی ویژهٔ مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی،اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دراین اطلاعیه آمده است:

ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، به استحضار ملت بزرگوار ایران اسلامی، به‌ویژه زائران و مجاوران بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه آلاف التحیة و الثناء) می‌رسانیم:

آستان قدس رضوی با اولویت قطعی تداوم جریان زیارت و خدمت‌رسانی شایسته و ایمن به زائران عزیز، تمهیدات لازم را برای برگزاری شایسته مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای گران‌قدر از خانواده معظم ایشان پیش‌بینی کرده است.

در همین چارچوب و به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات این مراسم باشکوه و معنوی، تمهیدات و تغییراتی در فرایند تشرف به زیارت بارگاه منور رضوی مدنظر قرار گرفته است.

بر این اساس، جریان زیارت و تردد زائران در صحن‌های پیرامونی حرم مطهر به‌صورت مستمر و بدون وقفه تداوم می‌یابد و محدودیت‌های تشرف و تردد، صرفاً در صحن‌ها و رواق‌های مرکزی حرم مطهر رضوی، از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت تدریجی اعمال می‌شود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت.

از زائران حضرت شمس‌الشّموس (علیه‌السلام) خواهشمندیم این مهم را در برنامه‌ریزی سفر به مشهد مقدس مد نظر قرار دهند و با خادمان خود در اجرای هرچه شایسته‌تر این مراسم همکاری نمایند. یقین داریم همراهی و صبر شما، همچون همیشه، پشتوانه برگزاری آیینی در شأن حرم مطهر رضوی و رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.

آستان قدس رضوی