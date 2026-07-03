به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از روند اجرای طرح انتقال آب شرب از سد سیلوه به پیرانشهر بازدید کردند.

هوشیار احمدیان مدیر امور آب و فاضلاب پیرانشهر در جریان این بازدید، گزارشی از وضعیت اجرایی طرح ارائه کرد و گفت: این طرح شامل اجرای ۹ کیلومتر خط انتقال با لوله‌های فولادی ۹۰۰ میلی‌متری است که تاکنون ۴ کیلومتر از عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و پروژه با پیشرفت مطلوبی در حال اجراست.

وی افزود: با تأکیدات و مساعدت‌های مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، روند اجرای طرح با سرعت مناسب در حال اجراست و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

احمدیان یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح را انتقال ثقلی آب عنوان کرد و گفت: در این پروژه آب بدون نیاز به مصرف برق به شبکه آبرسانی منتقل می‌شود که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، موجب افزایش پایداری شبکه خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب پیرانشهر اظهار داشت: با بهره‌برداری از این پروژه، ۵۸۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب پیرانشهر افزوده می‌شود که نقش مهمی در رفع تنش آبی شهر پیرانشهر و روستا‌های اطراف در سال‌های آینده خواهد داشت.