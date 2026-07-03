شهردار منطقه ۲۰ تهران از پیش‌بینی ۴۱۴ مرکز اسکان و پذیرایی و تأمین ظرفیت غذایی برای ۸۵ هزار نفر جهت میزبانی از زائرانی که برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید عازم شهرستان ری هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا شنگی با اشاره به تمهیدات لازم برای میزبانی، اسکان و پذیرایی از ۲۰۰ هزار زائر در شهرستان ری افزود: تاکنون ۴۱۴ نقطه برای اسکان و پذیرایی از زائران شناسایی و تجهیز شده وتمامی مساجد، تکایا، مدارس، مجموعه‌های ورزشی و دیگر اماکن دارای ظرفیت برای اسکان زائران در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، مجموعه‌هایی از جمله چیت ری، سوله‌های شرکت بازرگانی دولتی و سوله‌های شرکت بیمه ایران نیز برای این منظور اختصاص یافته است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به سایر تمهیدات خدماتی گفت: ۶۰ تن یخ، تانکرهای آب شرب، اتصال ۱۰۰ نقطه از شبکه هیدرانت به آب شرب، استقرار بیش از ۴۰ دستگاه ون برای جابه‌جایی رایگان زائران، فعالیت شبانه‌روزی ایستگاه‌های مترو و پیش‌بینی ۱۸ هزار ظرفیت پارکینگ از جمله اقدامات انجام‌شده برای رفاه زائران است.