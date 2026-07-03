فرمانده ناحیه سپاه شهرستان کازرون از اعزام ۴۰۰ نفر از مردم این شهرستان برای حضور در مراسم وداع با «قائد شهید امت» خبر داد و گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی زائران به‌صورت رایگان تأمین شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده ناحیه سپاه شهرستان کازرون از اعزام ۴۰۰ نفر از مردم این شهرستان برای حضور در مراسم وداع با «قائد شهید امت» خبر داد و گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی زائران به‌صورت رایگان تأمین شده است.

حسین حیاتی، با بیان اینکه برای اعزام زائران هشت دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از بخش‌های جره و بالاده، خشت و کنارتخته نیز برای اعزام بانوان و آقایان اتوبوس‌های مجزا پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم برای حضور افرادی که با خودروی شخصی در مراسم شرکت می‌کنند نیز در حال انجام است.

وی در پایان تصریح کرد: تمامی هزینه‌های حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی زائران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیران و مردم تأمین شده و این سفر برای شرکت‌کنندگان رایگان است. همچنین برای افرادی که امکان حضور در مراسم را ندارند، برنامه‌هایی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.